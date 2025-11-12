ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）が11月7日、Instagramストーリーズを更新。自身の近影を公開した。 投稿されたのは、ニューバランスの広告の前で撮影された愛犬のデコピンと大谷の写真。広告はボールを振りかぶる大谷の横に「Welcome,Shohei Ohtani」と書かれており、歓迎されている様子がうかがえる。大谷はニューバランスの白スニーカーを着用し、カメラに向か