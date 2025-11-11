頭をぶつけた後に「痛みが引いたからもう大丈夫」と油断している人はいませんか？ じつは、痛みが引いたからといって安心できない場合もあるそうです。一体なぜ頭をぶつけたとき、痛みが引いても油断できないのかについて「なかめぐろ脳神経外科・内科 頭痛クリニック」の青山先生に解説していただきました。 監修医師：青山 尚樹（なかめぐろ脳神経外科・内科 頭痛クリニック） 日本大学医学部卒業。その後、日本大学医学部