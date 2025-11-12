子供の誕生は夫婦にとって喜ばしいことです。一方で、子供に妻を取られてしまったと嘆く夫もいるそうで……。今回は「子供に嫉妬する夫に嫌気がさした」という知人に、当時の話を聞いてきました。 妻への強すぎる愛情 夫は自他ともに認める愛妻家でした。周りにもよく「旦那さんに愛されていて羨ましい」と言われるほど、私に尽くしてくれていたと思います。結婚当初は愛されていることがとても嬉しくて、自慢の夫だと感じてい