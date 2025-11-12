¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥«¥¦¥È¤Î¾·¤Ø¤¤¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£11Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBBC¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç11»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç8¾¡2Ê¬1ÇÔ¤òµ­Ï¿¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ¡Ö26¡×¤Î¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡£2003¡Ý04¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢½¢Ç¤7Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç³«ËëÄ¾¸å¤«¤é¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÌç¤Î¡ÈÊä¶¯¡É¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë