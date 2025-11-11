Image: amito※写真はNape Proではなく初代Nape ギズモードとKeychronが共同開発中の「Nape Pro」。キーボードに添えて使うことを想定したキーボード好きのためのトラックボールマウスです。先日、キーボード好きが集まるイベント「天キー Vol.9」に出展したKeychronブースで、Nape Proの最新イメージと初代Ｎapeのデモ機展示を行なってきました。これはキーボード沼の入り口。｢天キーVol.9｣