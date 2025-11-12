― ダウは559ドル高と10日ぶりに最高値を更新、米政府機関の再開期待が高まり主力株に買い ― ＮＹダウ 47927.96 ( +559.33 ) Ｓ＆Ｐ500 6846.61 ( +14.18 ) ＮＡＳＤＡＱ 23468.30 ( -58.87 ) 米10年債利回り ベテランズデーのため休場 ＮＹ(WTI)原油 61.04 ( +0.91 ) ＮＹ金 4116.3 ( -5.7 ) ＶＩＸ指数17.28 ( -0.32 ) シカゴ日経225先物 (円建て)51120