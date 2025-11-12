中国のSNS・小紅書（RED）に9日、「東京の鉄道職員に爆泣きさせられた」と題する投稿があった。投稿者の女性は、「9日午後10時半ごろ、新木場駅で列車に乗ろうと急いでいたところうっかりイヤリングを落とし、列車とホームの隙間に落ちてしまった」と説明。「たぶん断られるだろうなと思いながら職員さんに拾ってもらえないか尋ねてみたところ、思わぬことに快く引き受けてくれた」とした。そして、「この路線は数分おきに列車がや