大阪12月限ナイトセッション 日経225先物51110-50 （-0.09％） TOPIX先物3344.5+13.5 （+0.40％） シカゴ日経平均先物51120-40 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 11日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500が上昇した一方で、ナスダックは下落。米議会上院が10日に連邦政府の閉鎖解除に向けたつなぎ予算案を可決。早ければ12日に米下院で採決され、上下両院を通過した後、トランプ米大統領が署名し