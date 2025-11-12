ソニーグループは、今年度の営業利益の見通しを1兆4300億円に上方修正しました。映画『鬼滅の刃』のヒットなどが追い風となりました。【映像】陶琳CFO発言の様子ソニーグループは、本業のもうけを示す営業利益について、今年度は前の年を12％上回る1兆4300億円とする見通しを示しました。半導体の出荷数の増加やアメリカの関税政策の影響が縮小したことなどが理由としていて、過去最高を更新する見込みです。映画や音楽事業