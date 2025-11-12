18年前、タイの観光地で当時27歳の日本人女性が殺害された事件で、女性の遺族がタイの捜査当局と面会し、時効撤廃などを訴えました。【映像】事件当時の殺害現場の様子「体の動くうちはタイに足を運んで事件の解決と時効の撤廃に向けて頑張りたいと思ってます」（川下智子さんの父親・康明さん）2007年、タイ北部の観光地スコタイで、大阪市の川下智子さんが何者かに刃物で刺され殺害されました。11日、川下さんの遺族がタイ