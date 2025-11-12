江戸時代の終わりに途絶えた朝鮮半島から日本への外交使節団「朝鮮通信使」を再現しようと、自転車で挑んだ一行がゴールしました。【映像】笑顔で東京に到着した参加者たち「朝鮮通信使」が通ったルートに自転車で挑戦したのは、日本と韓国の合わせて26人です。ソウルを10月27日に出発し韓国を縦断した後、大阪から東京までを17日間かけて約1100km駆け抜けました。「毎日長い距離を走るから大変でした」（参加した韓国人）「最