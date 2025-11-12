″三國連太郎の息子″として…「よく意外だと言われるけど、仕事がなかった時期もあるんです。28歳ぐらいの頃かな。食えないからバイトをしようとしたら事務所の社長に止められて、代わりに貸してくれた20万円で家賃や生活費を賄(まかな)った。辛い時もあったけど、それでも役者を辞めようと思ったことは一度もありません」力強い言葉で揺るぎない情熱を滲(にじ)ませたのは、俳優の佐藤浩市（64）だ。19歳の時にドラマ『続・続 事