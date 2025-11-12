大阪の天王寺動物園はこのほど、アムールトラ「ショウヘイ」に新たな施設を設置するため、目標１４００万円でクラウドファンディング（ＣＦ）を活用することを発表した。２０１９年１月に東京・多摩動物公園で生まれたオスの「ショウヘイ」は、米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手が名前の由来。今年６月、神戸市の王子動物園から移ってきた。天王寺動物園の公式ホームページによると、「昨今の物価上昇によるエサ代や施設