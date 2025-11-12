犯罪の抑止や犯人逮捕に活用されている防犯カメラ。今では街中や建物内の至る所に設置されている。ALSOKが実施した「防犯カメラに関する意識調査」の結果を見ると、防犯カメラがあって安心と感じる一方で、不快に感じる人もいるという。調査結果のプレスリリースには、エレベーターでの防犯対策についても紹介されているので、詳しく見ていこう。【今週の住活トピック】「第3回防犯カメラに関する意識調査」結果を発表／ALSOK82.