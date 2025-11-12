放送中の『もしがく』、2024年放送の『ふてほど』と1980年代を描くドラマが続いています（画像：右はTBS公式サイト、左はフジテレビ公式サイトより）【写真】「なんか雰囲気違う？」新春に帰ってくる《ふてほど》純子の髪型2026年1月4日に、24年に大反響を呼んだドラマ『不適切にもほどがある！』（以下『ふてほど』）の正月SPが放送されることが決まった。新春に、あの注意喚起の「お断りテロップ」必須なドラマが帰ってくるとは