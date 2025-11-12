ドジャースのＢ・ゴームズＧＭが１１日（日本時間１２日）、米ネバダ州ラスベガスで開催中のＧＭ会議で取材に応じ、Ｔ・エドマン内野手（３０）が来週中に右足首の手術を受ける予定であることを明かした。米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」でド軍の番記者を務めるＦ・アルダヤ記者が自身のＸで伝えた。エドマンは移籍２年目の今季、レギュラーシーズンでは９７試合で打率２割２分５厘、自己最多タイの１３本塁打、４９