▼青森県（青森地方気象台・１２日５時）【津軽】晴れ【下北】晴れ【三八上北】晴れ▼岩手県（盛岡地方気象台・１２日５時）【内陸】晴れ【沿岸北部】晴れ【沿岸南部】晴れ▼宮城県（仙台管区気象台・１２日５時）【東部】晴れ【西部】晴れ▼秋田県（秋田地方気象台・１２日５時）【沿岸】くもり後晴れ【内陸】くもり後晴れ▼山形県（山形地方気象台・１２日５時）【村山】くもり後晴れ【置賜】くもり後晴れ【庄内】くもり後晴れ【