パドレスの新監督に就任したクレイグ・スタメン氏（41）が10日（日本時間11日）に会見を開き、自身がどのようにして監督の座に就いたのか、経緯を語った。AP通信が11日に報じた。スタメン氏はメジャー通算13年のキャリアを持ち、2017年からパドレスに所属。主に救援投手として333試合に登板し29勝20敗、防御率3.36、5セーブを記録した。メジャーでの最後の登板は22年。23年春季キャンプで肩を負傷し、回復が見込めないことが明