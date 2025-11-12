今回、Ray WEB編集部は女上司の嫌味について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は会社の忘年会に行くことになりました。そこで同期の莉子が、上司に嫌味を言われていて……？莉子の持ち物を見て「若いのにすごいわね〜！」と嫌味を言い放った、田村さん。そんな彼女に莉子は困惑しています。このあと田村さんの嫌味により、忘年会の空気は最悪に……！？原案：Ray WEB編集部作画：kライター Ray WEB編集部あわせて読みた