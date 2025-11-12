タレントの辻希美（38）が12日までに自身のインスタグラムを更新。人気商品を手に入れたことを報告した。「ヒカキンさんから辛みそきん届きましたぁぁぁ」と書き出した辻。HIKAKINプロデュースで先月発売の人気カップ麺“辛みそきん”を受け取った事を報告した。「みそきんから新みそきん、そして辛みそきん… @hikakin いつもありがとうございます」と感謝。巨大な“みそきん”との写真を添えて「美味しく頂きます」と伝え