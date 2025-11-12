【State of Play】 11月12日7時 配信 配信番組「State of Play」にて、コーエーテクモゲームスの「零 ～紅い蝶～ REMAKE」を2026年3月12日に発売することが発表された。 本作は2003年にプレイステーション2にて発売されたホラーゲーム「零 紅い蝶」のリメイク作品。怨霊がさまよう廃村に迷い込んだ双子の姉妹が、“ありえないものを写し、封