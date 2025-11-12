1年前、ホームセンターでクリアカップに入ったまま売れ残っていたウーパールーパーを迎えた男性。体長10センチに満たなかった小さな“ウパ吉”は、栄養満点のエサを食べてグングン成長。さらに、成長の過程でメスである可能性も見えてきて…。1年で巨大化し新事実が発覚したウーパールーパーの最新動画に反響があり、「うっわ！デカくなったねぇ」「ベビー誕生とか夢広がる」などのコメントが寄せられている。投稿者で生き物系Yo