家の中には、家族だけが知る独自のルールや過ごし方があり、外からは想像もつかない姿があるものです。東京都在住のBさん（50代）は、夫と中学1年生の息子と暮らす三人家族ですが、夫は基本的にパンツ一丁で過ごしています。【漫画】リビングには夫と息子、二人のパンツ姿が並んで…（全編を読む）「我が家だけなのかな」と不安に思いつつ上半身にはたまにTシャツを着るものの、ほとんどは下着だけの状態で過ごしているというBさん