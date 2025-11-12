「マクドナルド」は、11月19日（水）から12月下旬までの期間限定で、“寄り道マック・”キャンペーンの第4弾として、「マックフルーリー 苺 オレオ クッキー」を、全国の店舗で発売する。【写真】オレオ クッキー増量でザクザク感UP！「マックフルーリー 超 オレオ クッキー」もおいしそう■「マックフルーリー 超 オレオ クッキー」も登場今回登場する「マックフルーリー 苺 オレオ クッキー」は、2022年11月に期間限定の“