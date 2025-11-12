プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）から5月にダウンを奪った同級WBA2位、WBC5位のラモン・カルデナス（30＝米国、26勝14KO2敗）が12月19日（日本時間同20日）、米フロリダ州フォートローダーデールで再起戦を行うことが11日に発表された。PRO BOX TV興行のメインイベントでマイナー団体IBOの元同級王者エリック・ロブレス（25＝メキシコ、16勝10KO3敗）と対戦する。カルデナスは5月4日