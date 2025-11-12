アメリカで政府閉鎖が解消する見通しとなったことを受け、運輸長官は11日、航空管制官の不足は大幅に改善していると明らかにしました。アメリカでは政府機関の一部閉鎖により、無給での勤務を強いられている航空管制官の欠勤が増え、11日からは運航を6パーセント削減しています。こうした中、ダフィー運輸長官は11日、「状況が大幅に改善」していて、「多くの航空管制官が職場に復帰している」と明らかにしました。これは議会上院