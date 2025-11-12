家具大手ニトリ（札幌）は東京都内で８日開かれた東西ニューアート（東京）のオークションで、江戸時代の浮世絵師葛飾北斎（１７６０〜１８４９年）の肉筆画「雪中美人図蜀山人賛」を６億２１００万円（手数料込み）で落札した。同社によると、北斎作品としては過去最高額という。これまでの最高額は昨年クリスティーズで落札された「富嶽三十六景」（３６枚組み）の約５億３１００万円で、今回の落札予想価格は４０００万〜６