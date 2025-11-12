ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）でヘブン役を演じている英俳優、トミー・バストウが、お茶目な変装ショットを披露した。１１日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。「変装バッチリ！」とつづり、スーパーマリオの赤い帽子をかぶった姿をアップ。口元のヒゲは劇中そのままだが、撮影中に左目に入れている特殊メイク用のカラコンは外している。オフの時間はプライベートを楽しんでいるよう