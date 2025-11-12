プロレスリング・ノアは１２日までに２１日の宮城・仙台サンプラザホール大会でＧＨＣヘビー級新王者のＹｏｓｈｉｋｉＩｎａｍｕｒａがＡＬＬＲＥＢＥＬＬＩＯＮの清宮海斗と初防衛戦を行うことを発表した。昨年１１月から世界最大の団体「ＷＷＥ」のＮＸＴに参戦。ＮＸＴ王座に挑戦するなど最前線で活躍したＩｎａｍｕｒａは１１・８後楽園ホール大会で壮絶な激闘の末、ＫＥＮＴＡを破りＧＨＣヘビー級王座を初奪取。２０