12:25バーFRB理事、フィンテックイベント出席（質疑応答あり） 19:45シュナーベルECB理事、BNPパリバ主催イベント出席 20:40デギンドスECB副総裁、国際銀行会議出席 21:05ピル英中銀チーフエコノミスト、国際通貨研究所年次会議出席 23:20ベッセント米財務長官、ウィリアムズNY連銀総裁、米債券市場会議出席（質疑応答なし） 13日0:00ポールソン・フィラデルフィア連銀総裁、フィンテッ