【モスクワ共同】トルコ国防省は11日、アゼルバイジャンを出発し、トルコに向かっていたトルコ軍のC130輸送機がジョージア（グルジア）で墜落したと発表した。20人搭乗で、死者が確認されているもようだが、人数は不明。ネット上に投稿された墜落時とみられる映像では、金属片のような物体がらせん状に下降しながら強い衝撃で大地に落下した。ジョージア航空当局などによると、輸送機はアゼルバイジャンからジョージア領内に入