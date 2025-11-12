玉森裕太が表紙を飾った『TVガイドPERSON vol.159』が11月11日（火）に東京ニュース通信社より発売された。 【画像】玉森裕太のレスリー・キーによるスペシャルグラビア 12月1日（月）より、自身初のドキュメンタリー番組「玉森裕太 MODE」がPrime Videoにて世界配信がスタートする玉森裕太。番組では、国内のみならず海外のハイブランドから招待を受け、そこでインプットしてきたものを自身