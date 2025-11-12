スペインサッカー連盟(RFEF)は11日、北中米W杯予選に臨むスペイン代表からバルセロナFWラミネ・ヤマルが離脱したことを発表した。RFEFによると、公式トレーニング開始日に代表の医療スタッフに事前の連絡なしで、ヤマルが恥骨の不快感を取り除くための治療を受けたという。そして、詳細を同日夜に届いた報告書で初めて知り、7〜10日間の休養を推奨する旨が記されていたようだ。この事実にRFEFは「驚きと不快感を表明する」と