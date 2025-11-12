12日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比13.5ポイント高の3344.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3433.53ポイントボリンジャーバンド3σ 3377.58ポイントボリンジャーバンド2σ 3344.50ポイント12日夜間取引終値 3321.62ポイントボリンジャーバンド1σ 3321.58ポイント11日TOPIX現物終値 3321.50ポイント5日移動平均 32