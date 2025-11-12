公認会計士からボートレーサーに転向した渡邉雄朗photo by Ishikawa Takao文武両道の裏側第23回渡邉雄朗（ボートレーサー）前編（全２回）【大学まではスポーツに熱中】ボートレーサー・渡邉雄朗。現在39歳の渡邉は難関資格とされる公認会計士の肩書を持ちながらレーサーとしても最高級のA1級に位置し、通算優勝は10回と堂々たる活躍をしている。彼はなぜ、華々しいキャリアを捨てて勝負の世界に飛び込んだのか。その生い立