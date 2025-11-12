全国にはこだわりの「酢」が豊富にあります。＜米酢＞＜黒酢＞柑橘酢などの＜その他＞まで“飲んで”厳選。その中から今回は米酢をご紹介します。気になる1本に出合えますよう！【米酢】酸っぱいよりも「旨い！」が勝ってる米ヂカラ際立つ味わい。『古代米のお酢』540円／360ml＠三井酢店（愛知県）愛知県産の古代米「紫黒米」を伝統製法で醸造。約30〜40日かけて発酵、3ヶ月以上熟成させており、丁寧に醸し出された旨みと芳醇さが