12日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比1ポイント安の709ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 776.66ポイントボリンジャーバンド3σ 759.49ポイントボリンジャーバンド2σ 755.00ポイント一目均衡表・先行スパン2（雲上限） 753.69ポイント75日移動平均 742.33ポイントボリンジャーバンド1σ 740.25ポ