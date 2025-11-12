法人向けの引っ越し代行サービスを展開する会社の代表ら4人が、ライバル会社の顧客データを不正に入手したなどとして逮捕されました。【映像】逮捕された容疑者4人「ビズリンク」の代表早川健容疑者（53）や古吉祐太容疑者（37）ら4人は去年11月、同業他社の顧客データを不正に入手したなどの疑いがもたれています。捜査関係者によりますと、早川容疑者はライバル会社から「ビズリンク」に転職が決まっていた古吉容疑者に、