イラク国会選挙の開票作業に当たる当局者＝11日、バグダッド（ゲッティ＝共同）【バグダッド共同】産油国イラクで11日、国会（定数329）の選挙が行われ、開票作業が始まった。イスラム教シーア派大国イランと米国の間で「バランス外交」を訴えるスダニ首相の「復興開発連合」が優勢とみられているが、過半数に届かない見通し。政権樹立へ向けた協議が焦点となりそうだ。選挙当局によると、暫定の投票率は55％を超えている。政