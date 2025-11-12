山時聡真と菅野美穂がダブル主演する映画『90メートル』が、2026年3月27日より全国公開されることが決まった。併せて、特報とティザービジュアルが解禁された。【動画】母の本当の願いとは――『90メートル』特報中川駿監督のオリジナル企画を映画化した本作は、人生の岐路に立つ高校生の息子と、難病を抱えながら我が子の希望あるあすを願うシングルマザーの、揺るぎない愛をつづった物語。母親を看病した経験を持つ監督が、