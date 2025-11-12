『エルピス』『アンメット ある脳外科医の日記』『ブギウギ』、さらには『地面師たち』と、話題作・人気作で確かな存在感を放つ安井順平。11月14日に公開される映画『ブルーボーイ事件』では、主人公たちの前に立ちはだかる敵役として、鮮烈な印象を残す。お笑い芸人としてキャリアをスタートさせてから今年で30年。俳優として舞台、ドラマ、映画と引っ張りだこになった彼に最新作に込める思いや、これからについて話を聞いた。