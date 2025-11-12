サムスンの次期フラッグシップ機「Galaxy S26 Ultra」では、カメラや撮影機能の一部が現行モデルS25 Ultraからアップグレードされると報じられています。 ↑カメラ性能をパワーアップ！（画像提供／JCM - stock.adobe.com） 著名リークアカウントの@chunvn8888によると、Galaxy S26 Ultraのメインカメラは200MPのISOCELL HP2センサー（H2）、超広角カメラは50MPのISOCELL JN3、5倍望遠カメラはソニー製50MP IMX854、前面カメ