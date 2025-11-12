岡崎慎司は現在ドイツ6部バサラマインツで監督2年目を迎えている「プロになるために、一生懸命頑張ります」そう口にする選手は多い。プロ選手を夢見て、日々努力を重ねる子供たちは世界中にたくさんいる。でも、プロ選手になれるのは一握り中の一握り。そして実際にプロ選手となるだけではなく、長く選手生活をつづけ、トップリーグで活躍し、代表選手になるには、果てしなく長い道を歩み続け、無数のハードルを乗り越えられなけ