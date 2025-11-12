ドナルド・トランプ米大統領が10日（現地時間）、イスラム過激派テロ組織「アルカイダ」出身のシリア大統領、アフマド・アル・シャラア氏と非公開の首脳会談を行った。シリア国家元首のホワイトハウス公式訪問は、1946年の建国以来初めてとなる。シャラア大統領はこの日午前11時37分にホワイトハウスに到着し、トランプ大統領と約2時間にわたり非公開で会談した。シャラア大統領は特別な歓迎式もなく静かにホワイトハウスに入った