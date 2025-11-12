アニメ『新世紀ヱヴァンゲリヲン』初回放送から30周年。 【写真】まるでエヴァの世界!?海中も真っ赤です 11月15日には東京と大阪で初めての発声上映の開催が決定したが、あの『新世紀ヱヴァンゲリヲン』のように赤い海が現実世界でも実際に自然現象として存在するのをご存知だろうか。 ネコのわくわく自然教室代表理事の丸谷由（まるや・ゆう）(@NecoWaku)さんが紹介した、沖縄県中城村の海岸で春から初夏の晴れた大潮の日だけ