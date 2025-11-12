パキスタンの首都イスラマバードで爆弾テロが発生し、多数の死傷者が発生した。11日（現地時間）、AP通信やAFP通信などによると、この日正午ごろイスラマバード地方裁判所の正門付近で爆発が起こり、少なくとも12人が死亡、27人が負傷した。重傷者も10人以上おり、死者はさらに増える可能性があるという。モシン・ナクビ内務相は、テロ犯が裁判所の建物への侵入を試みたが失敗し、その後警察車両の近くで爆発物を起爆させたと明ら