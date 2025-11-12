映画監督のリー・タマホリ氏が死去した。75歳だった。 【写真】撮影中の在りし日のリー・タマホリ監督 1994年のデビュー作『ワンス・ウォリアーズ』で世界的に高い評価を獲得、モーガン・フリーマン主演の2001年公開作『スパイダー』でも成功を収めた。 また、 ピアース・ブロスナンがジ​​ェームズ・ボンド役を演じた最後の作品でもある2002年に公開