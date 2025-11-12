「本当にクレイジーな夜だった。3本目のホームランの瞬間、歓声で球場が揺れたんだよ。観客たちは『目の前で歴史がつくられていく』って大興奮だったね」【貴重画像】小さくて可愛いすぎる…“大谷夫妻の子ども”を写真で見るそう感慨深げに語るのは大リーグを30年以上取材してきた『USA Today』の名物記者ボブ・ナイチンゲール氏である。シリーズMVPを獲得した大谷翔平◆◆◆ターニングポイントは試合の2日前大谷翔平（31）