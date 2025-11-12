ポスティングシステムを利用してのメジャーリーグ移籍を目指す、東京ヤクルトスワローズ・村上宗隆選手（25、以下敬称略）と各球団との交渉が解禁された。“日本のベーブルース”“和製バリー・ボンズ”とも称される大砲だが、現地では評価が割れてーー。【写真】村上も見守った、“奇跡のアラフィフ美魔女”女優の美しすぎる始球式2022年に王貞治氏（85）の記録を抜く56本のホームランを打ち、史上最年少の「三冠王」に輝いた