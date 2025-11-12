ようやく“雪解け”となるか……。北海道積丹町の猟友会と町議会副議長・海田一時氏の間で勃発した“パワハラ騒動”について、海田氏が陳謝していたことが明らかになった。しかし、その内容に対して世間からは懐疑的な声が寄せられている。【写真】「僕は悪くない」副議長が大炎上、北海道積丹町の町議会「僕は悪くない」副議長に批判殺到日本全国で相次いでいる、野生のクマの出没。積丹町で起きた「猟友会の出動拒否」という